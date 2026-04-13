Dan el último adiós a Abraham Aguilera en Guanajuato tras ser encontrado sin vida en mina Santa Fe del Rosario

Este lunes se le dio el último adiós en Guanajuato a Abraham Aguilera Aguilera, el trabajador encontrado sin vida el pasado 8 de abril en la mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, Sinaloa, tras permanecer atrapado 14 días por el derrame de la presa de jales que ocurrió la tarde del 25 de marzo en ese lugar.

El gerente administrativo de dicha mina ubicada cerca del poblado de Chele, perteneciente a la Sindicatura Cacalotán, Álvaro Enrique Vargas Miranda, dio a conocer que la mañana de este 13 de abril se encontraba en la misa de Aguilera Aguilera en Guanajuato.

“Yo estoy en Guanajuato en la misa de Abraham Aguilera”, escribió la mañana de este lunes en el grupo de WhatsApp donde informa a personal de medios de comunicación de resultados o avances del operativo de búsqueda del cuatro minero que aún permanece atrapado en ese lugar.

El 25 de marzo, alrededor de las 14:30 horas, se registró un derrame en la presa de jales que estaba sobre la mina y los residuos consistentes en lodo y agua ingresaron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores, 24 de ellos lograron salir y cuatro quedaron atrapados.

Fue hasta 24 horas después que personal de la mina reportó los hechos a las autoridades, quienes se trasladaron al lugar e iniciaron un operativo de búsqueda y rescate con especialistas de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Coordinación Nacional de Protección Civil, Protección Civil de Sinaloa, personal de la mina y de minas que llegaron en apoyo, así como de cuerpos de Bomberos y de Protección Civil de Jalisco.

Cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, quien fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán donde horas después fue dado de alta.

Mientras que cerca de las 13:50 horas del martes 7 de abril fue localizado también con vida el trabajador Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, pero por lo difícil del lugar en que se encontraba en un túnel con agua y lodo, fue hasta cerca de las 11:00 horas del día siguiente cuando fue rescatado y trasladado también en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde ya fue dado de alta.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, cerca de las 00:30 horas del miércoles 8 de abril les reportaron el hallazgo lamentablemente sin vida del tercer minero, cuyo cuerpo fue extraído poco después de las 19:00 horas de ese mismo día para ser trasladado al Servicio Médico Forense en Mazatlán para su identificación.

La tarde del sábado la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que el cuerpo hallado sin vida en la mina Santa Fe corresponde a Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, de la ciudad de Guanajuato.

Tras la notificación de la identificación a sus familiares se realizó la entrega de los restos y este lunes como parte del último adiós se ofició una misa en su estado natal.

Este lunes continúan los trabajos para localizar y rescatar al cuarto trabajador que permanece atrapado en la mina Santa Fe desde hace 19 días.