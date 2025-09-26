$!Daniel Correa recibe la oportunidad de vestir a la Virgen de Rosario

EL ROSARIO._ Con una trayectoria de alrededor de 13 años vistiendo reinas, el diseñador de alta costura Daniel Correa tuvo la oportunidad de vestir a Nuestra Señora del Rosario, con lo cual sostuvo cumplió el segundo de sus tres más grandes sueños como creador.
El primer sueño cumplido, dijo, fue el competir con una traje típico en la reciente edición de Miss Universo México, ahora al crear una prenda para la venerada imagen, por lo que el sueño pendiente es el de confeccionar un vestido para una de las reinas del Carnaval de Mazatlán.
Ya que en esta edición, además de confeccionar el vestido que portará la virgen durante el novenario es también donador.
”Yo me imagino que todas las personas que nos dedicamos al diseño siempre tenemos el anhelo o el sueño de vestir a nuestra madre santísima de aquí de El Rosario”, dijo.
Relató que hace dos años tuvo el acercamiento con Lilia Beltrán Jara, quien le solicitó la prenda, momento en el cual expuso el deseo de también convertirse en donante junto a ella.
Reconoció que la pieza titulada “Lucero del amanecer”, fue pensada por mucho tiempo a la espera de la inspiración, ya que su confección tan sólo llevó dos meses.
”Hace dos meses exactamente me llegó la idea de que tenía que ser algo blanco, algo luminoso, que transmitiera paz, tranquilidad, serenidad por lo que estamos pasando entonces ese es el motivo del que la imagen refleje tanta iluminación, tanta luz”, precisó.
Razón por la cual el vestido fue cubierto por 80 mil cristales para que llevara este brillo especial.
Manifestó que gracias a esta colaboración ya se dio el acercamiento de dos donantes más para invitarlo a participar también.