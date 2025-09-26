$!Daniel Correa recibe la oportunidad de vestir a la Virgen de Rosario

EL ROSARIO._ Con una trayectoria de alrededor de 13 años vistiendo reinas, el diseñador de alta costura Daniel Correa tuvo la oportunidad de vestir a Nuestra Señora del Rosario, con lo cual sostuvo cumplió el segundo de sus tres más grandes sueños como creador.

El primer sueño cumplido, dijo, fue el competir con una traje típico en la reciente edición de Miss Universo México, ahora al crear una prenda para la venerada imagen, por lo que el sueño pendiente es el de confeccionar un vestido para una de las reinas del Carnaval de Mazatlán.

Ya que en esta edición, además de confeccionar el vestido que portará la virgen durante el novenario es también donador.