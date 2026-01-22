Dar a conocer resultados de operativos en Escuinapa corresponden a autoridades federales: Seguridad Pública

ESCUINAPA._ Las autoridades federales realizan sus propios operativos y la información son sus propias corporaciones quienes la entregan, informó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Rosario Guadalupe Camacho García.

“Ellos tienen su propio operativo, ellos (elementos federales) harán recorridos permanentes, muchas personas se molestan porque los revisan, pero es el trabajo que se tiene que hacer en las calles”, dijo.

Los operativos de los que no se han informado, dijo, son parte de lo que las autoridades federales trabajan de manera autónoma.

Mencionó que ellos como corporación a veces los acompañan a los recorridos, como fue el caso de hace unos días donde se detuvo un vehículo a unos metros de Palacio Municipal.

“Ellos ven un carro polarizado, sin placas, es cuando empezarán a parar, a revisarlo, no sabemos los delincuentes en qué carro andan”, dijo.

La información que se genere por parte de las corporaciones federales, es de ellos, indicó, tienen sus criterios para hacerlo o lo evitan si hay alguna investigación.

El pasado fin de semana se tuvo el robo de un vehículo, en la carretera federal México 15, se dio la atención a las personas pero es Guardia Nacional quien se hace cargo, precisó.