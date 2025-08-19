$!De nueva cuenta, vandalizan guardería que fungiera como base de seguridad, en Rosario

EL ROSARIO._ Cristales rotos, espacios quemados y sacos de arena rotos, son algunos de los daños que sufrió la guardería empleada como base de corporaciones policíacas.

Destacar que esta es la segunda ocasión que sufre este tipo de daños este espacio ubicado a un costado de la avenida Rotarismo que conduce de la ciudad a la pista y la carretera estatal a Agua Verde.

La guardería que nunca ha sido ocupada por infantes, fue habilitada para funcionar como base de seguridad tras el inicio de la ola de violencia que vive la entidad.