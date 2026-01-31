De nuevo, Alcalde de Elota utiliza palabras altisonantes, esta vez en la Feria del Ostión

ELOTA._ El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, de nuevo utilizó palabras altisonantes, esta vez frente a locales y turistas en plena fiesta de la Feria del Ostión 2026 “El tesoro bajo el mar”, realizada este sábado 31 de enero en Celestino Gazca.

A través de un video, se observa cómo el Alcalde está arriba de un templete junto a un grupo musical.

“¿Saben qué día es hoy? Es el día más feliz de nuestras vidas porque mañana sabrá la ver... si llegue”, dijo Millán Vázquez al subir al escenario durante la Feria del Ostión 2026, frente a los asistentes.

Y luego, al retomar el micrófono, uno de los músicos respondió: "Sabias palabras del Presidente, continuamos, avanzamos con la bonita música".

El Alcalde de Elota ha sido criticado en redes sociales y espacios públicos por sus viajes internacionales realizados en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el municipio.

El pasado 30 de diciembre, difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que reaccionó a dichas críticas.

A través de un video, ese día defendió que los traslados fueron cubiertos con su propio sueldo y no con recursos públicos, y reclamó que se haya dado mayor difusión a estos viajes que a las obras y acciones realizadas por su administración en distintas comunidades.

Luego, el pasado 28 de enero, en las oficinas de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, ubicadas en Mazatlán, para promocionar la Feria del Ostión, el Alcalde reaccionó de nuevo a la polémica que se desató al compartir en redes sociales su viaje vacacional de cuatro días a Big Bear Lake, California.

Y de nuevo minimizó sus vuajes, y habló de las obras en su municipio.

En conferencia de prensa el Presidente Municipal, emanado de Movimiento Ciudadano, no contestó a la pregunta de cuánto gastó en su viaje y cuánto invertirá en su plan de obras públicas y en bajar los índices de inseguridad en que está sumida la población elotense.