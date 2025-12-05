$!De nuevo se registra ataque de abejas en la UAdeO en Rosario

EL ROSARIO._ Por segunda ocasión se registró el ataque de abejas en el plantel de la Universidad Autónoma de Occidente, mientras se desarrollaba una muestra de emprendimientos, lo que obligó a cancelar el evento generando además pérdidas para los expositores y que dejó una alumna herida. Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas, en el plantel de la UAdeO, ubicada sobre la carretera estatal a Agua Verde.

Tras el reporte arribaron elementos de Protección Civil a brindar el auxilio e iniciar los trabajos para erradicar el panal que se encontró en lo alto de uno de los edificios. Se dio a conocer que con este hecho son ya tres las estudiantes afectadas, y el primer hecho se registró el día jueves 4 de diciembre.

Se destacó además que el ataque se dio mientras se inauguraba la muestra de emprendimiento por parte de alumnos de las diferentes carreras, con la participación de al menos 21 stands. Debido a la presencia de las abejas se canceló el evento generando una pérdida significativa para los alumnos, por el orden de los 5 mil pesos por cada emprendimiento.