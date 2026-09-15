De qué sirve el Grito de Independencia, cuando las familias lloran por sus muertos: dirigente del PT

ESCUINAPA._ De qué sirve un grito, cuando las familias están llorando a sus muertos, cuestionó la dirigente del PT, Aiko Ponce Quevedo, tras señalar que no hay condiciones para una celebración de Independencia.

La dirigente municipal señaló que no hay nada que festejar, cuando el municipio está sumido en la violencia, con asesinatos que se han vuelto parte de la vida cotidiana de la población.

“Mientras las familias viven con miedo, incertidumbre y dolor, el Presidente Municipal organiza un Grito de Independencia como si aquí no estuviera pasando nada. Independencia de qué, si no tenemos la libertad de salir a la calle sin miedo”, señaló.

Ponce Quevedo precisó que el municipio no necesita música, verbena, ni discursos patrióticos, necesita seguridad, justicia y paz.

“Primero que se escuché el grito de las familias que exigen vivir, porque mientras haya miedo y sangre en nuestras calles no hay nada que festejar”, puntualizó.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental celebrará este martes el Grito de Independencia, ante una ola de violencia que, durante las últimas semanas, ha dejado 16 feminicidios, el último este pasado 14 de septiembre.