“La verdad sí nos defrauda un poco que no nos contemplen, dado que nosotros hemos tratado de llevar las cosas bien y es un momento importante, pues todo esto se ha esperado durante 50 a 60 años en la comunidad; y en la culminación que no nos tomen en cuenta si decepcionan”, aseveró el presidente de los Bienes Comunales de Santa María.

EL ROSARIO._ Los comuneros de Santa María se sienten defraudados al no haber sido invitados a la inauguración de la presa del mismo nombre, expresó Jesús Arnoldo Santiago Uribe.

Santiago Uribe precisó hasta el momento solo se le ha indicado que se trata de una reunión privada.

“Nosotros pensábamos que íbamos a ser contemplados para la inauguración, pero hasta hace un par de horas atrás no nos han dicho nada, lo único es que yo supe es que no va a estar abierto para todos y obviamente no estamos contemplados nosotros”, dijo.

Señaló que a pesar de que en el proceso de negociación ha habido rispidez, se ha manejado de la mejor forma posible, tanto para la comunidad como el beneficio del sur.