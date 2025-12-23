Decomisan 8 kilos de pirotecnia en Escuinapa

ESCUINAPA._ En labores de inspección y vigilancia la coordinación de Protección Civil, se decomisaron 8 kilogramos de pirotecnia.

El decomiso se realizó en una puesto del mercado municipal, informó la coordinadora de Protección Civil, Evelia Guadalupe López Hernández.

Informó que personal de la dependencia realizaba labores de inspección, cuando detectaron la venta de estos productos hechos con pólvora, por lo que se procedió al aseguramiento del producto.

Se informó que van a continuar con estas inspecciones con el objetivo de prevenir contingencias, en las que los afectados principalmente son menores de edad.