El Sur

Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos

La directora de Atención Ciudadana afirma que la participación de la joven María Bedolla no representó un gasto para el Ayuntamiento y que los adornos fueron instalados con apoyo de Obras Públicas
Carolina Tiznado |
02/09/2025 18:40
02/09/2025 18:40

ESCUINAPA._ La decoración colacada en Escuinapa, con motivo de las fiestas patrias, al parecer por primera vez estuvo a cargo de una coordinadora de eventos.

A través de mensajería instantánea y en redes sociales, se presumió la decoración patria que se colocó en el Palacio Municipal y la plazuela Ramón Corona, incluyendo el kiosco.

$!Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos

Como encargada de este trabajo se elogió a María Bedolla, una joven coordinadora de eventos que tiene experiencia en la decoración de fiestas diversas.

La directora de Atención Ciudadana, Kimberly Grave López, aseguró que su participación no tuvo ningún costo para el erario público.

“Le pedí apoyo porque es mi amiga, mas no le pagué... aquí todo el personal y los de Obras Públicas se fueron a las 4 a.m. (del 1 de septiembre)”, precisó.

$!Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos

Como explicó la funcionaria, la decoración amaneció el 1 de septiembre en Escuinapa, dejando este año de lado las águilas de la Bandera mexicana, pero con los colores patrios principalmente con el uso de telas.

A través de mensajes, Grave López adjuntó también fotografías del trabajo que estuvo haciendo personal de Obras Públicas el pasado domingo y el lunes para la colocación de los adornos.

  • $!Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos
  • $!Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos
  • $!Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos
  • $!Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos
#Ayuntamiento de Escuinapa
#Fiestas Patrias
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube