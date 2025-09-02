$!Decoración de fiestas patrias en Escuinapa estuvo a cargo de una coordinadora de eventos

ESCUINAPA._ La decoración colacada en Escuinapa, con motivo de las fiestas patrias, al parecer por primera vez estuvo a cargo de una coordinadora de eventos. A través de mensajería instantánea y en redes sociales, se presumió la decoración patria que se colocó en el Palacio Municipal y la plazuela Ramón Corona, incluyendo el kiosco.

Como encargada de este trabajo se elogió a María Bedolla, una joven coordinadora de eventos que tiene experiencia en la decoración de fiestas diversas. La directora de Atención Ciudadana, Kimberly Grave López, aseguró que su participación no tuvo ningún costo para el erario público. “Le pedí apoyo porque es mi amiga, mas no le pagué... aquí todo el personal y los de Obras Públicas se fueron a las 4 a.m. (del 1 de septiembre)”, precisó.

Como explicó la funcionaria, la decoración amaneció el 1 de septiembre en Escuinapa, dejando este año de lado las águilas de la Bandera mexicana, pero con los colores patrios principalmente con el uso de telas. A través de mensajes, Grave López adjuntó también fotografías del trabajo que estuvo haciendo personal de Obras Públicas el pasado domingo y el lunes para la colocación de los adornos.