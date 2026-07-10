$!Dedicación y persistencia logran que Keily Nohemí obtenga para Escuinapa primer lugar estatal en ortografía

ESCUINAPA._ Leer garantizó a Keily Nohemí Arenas Prado ganar el primer lugar en ortografía entre escuelas secundarias públicas y privadas en Sinaloa.

Keily ya había participado en el concurso el año pasado, sin lograr llegar a este primer lugar, pero la insistencia y persistencia lograron que la adolescente de la Colonia 10 de mayo lograra un premio que no se había tenido en el Municipio.

“Estoy feliz, estaba muy nerviosa, como la vez pasada no saqué ningún lugar, sí estaba nerviosa, mi profesor en las horas de clase enseñando y en casa repasaba lo aprendido”, explica.

No fue fácil, señala, pero escribir de manera correcta se le hizo un hábito, que consiguió leyendo, intentando, persistiendo, pues no obtener algo por primera vez no marca límites, ya que llegan otras oportunidades, indica la estudiante de segundo grado de la Secundaria SNTE 53.

“Así como yo pude (participar y ganar) ellos también pueden, sí podemos, solo si ponemos dedicación al estudio, a la educación”, dice.