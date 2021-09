Define Ayuntamiento de Escuinapa entrega-recepción al próximo gobierno

ESCUINAPA. _ El Ayuntamiento ya está en proceso de definir cómo será la entrega-recepción a la siguiente administración pública, manifestó Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento.

“Es probable que de aquí al jueves me comunique con la Alcaldesa electa (Blanca Esthela García Sánchez) o con alguien cercano a ella, para definir la entrega-recepción”, dijo Acosta Alemán.

Este procedimiento debe iniciar el 1 de octubre, aunque durante ese día es más una actividad protocolaria, donde se entrega la documentación de solicitud de inició de la actividad y se presenta a las personas que estarán a cargo de la comisión.

El Ayuntamiento ya tiene definidos en cada oficina quiénes fungirán como enlace para la entrega-recepción, hay una persona que estará a cargo por parte de cada dependencia.

El Gobierno entrante deberá definir también quiénes son las personas que estarán designadas para la actividad, por lo que es lo que se establecerá cuando se comuniquen con el Presidente.

Indicó que también se tienen que tomar acuerdos sobre el tiempo en que la comisión designada estará trabajando en las dependencias, pues mientras hacen la entrega-recepción, no pueden detener el servicio a la ciudadanía.

El trabajo continúa por parte de los diferentes departamentos para los ciudadanos, por lo que habrá que establecer tiempos de trabajo entre la comisión saliente y entrante.

“Ellos (comisión de enlace) tienen que tener definido a qué dependencias van a estar revisando o coordinando con cada dependencia, lo que debe quedar claro es que es un mes; con la entrega recepción no se puede dejar de ofrecer los servicios que tenemos, porque no podemos estar haciendo todo el día eso, debemos definir horarios, no podemos parar la operatividad del Ayuntamiento”, dijo.

El Órgano Interno de Control en esta administración empezó a funcionar y es también un gran apoyo para este proceso de entrega-recepción, pues está validando información y colocando anexos de manera que la revisión, gracias a la tecnología, puede ser más rápida.

Estos anexos facilitan que fluya la información y no se pierda tiempo, así se validarán de manera más rápida los documentos que se revisarán y todo lo que se tiene.

En las dependencias ya se tiene también información relacionada con el área, compilada para que se revise y sea una entrega fluida, manifestó.