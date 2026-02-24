$!Definen meta para Cruz Roja en Escuinapa; necesitan de otra ambulancia

ESCUINAPA._ Cruz Roja requiere de todos, se trabaja en la institución pese a deficiencias que quizá hace que se les critiqué, indicó la presidenta de la institución Ana Luisa Bautista Gayoso.

“Cruz Roja ocupa de todos, porque no hay un presupuesto del que se pueda partir, nosotros tenemos que generar día a día los recursos para mantener una operatividad”, dijo.

Muchas personas se suman al proyecto de apoyo, otras tantas sigue con lo que llamó ‘puertas cerradas’ debido que en algún momento solicitaron apoyo y no se les dio, quizá porque estaba atendiendo otras emergencias, indicó.

“Decirles que si no estuvo, no es porque no haya querido ir Cruz Roja sino porque a lo mejor y solo tal vez estuvo en una emergencia tanto fuera como al interior del municipio”, dijo.