$!Definen meta para Cruz Roja en Escuinapa; necesitan de otra ambulancia

ESCUINAPA._ Cruz Roja requiere de todos, se trabaja en la institución pese a deficiencias que quizá hace que se les critiqué, indicó la presidenta de la institución Ana Luisa Bautista Gayoso.
“Cruz Roja ocupa de todos, porque no hay un presupuesto del que se pueda partir, nosotros tenemos que generar día a día los recursos para mantener una operatividad”, dijo.
Muchas personas se suman al proyecto de apoyo, otras tantas sigue con lo que llamó ‘puertas cerradas’ debido que en algún momento solicitaron apoyo y no se les dio, quizá porque estaba atendiendo otras emergencias, indicó.
“Decirles que si no estuvo, no es porque no haya querido ir Cruz Roja sino porque a lo mejor y solo tal vez estuvo en una emergencia tanto fuera como al interior del municipio”, dijo.
La institución solo cuenta con una ambulancia, si se tienen traslado a Mazatlán, son 3 horas en que dejan desprotegido al municipio y son apoyados por Protección Civil, Bomberos de Escuinapa, Seguridad Pública, indicó en la reunión con autoridades de DIF y de corporaciones a quienes exhortó a apoyar en esta colecta que tiene una meta de 450 mil pesos para este 2026.
La presidenta de DIF, Guadalupe Stone Aguilar indicó que es clara la participación que tiene Cruz Roja y siempre se debe buscar apoyar.
“Aquí hay manera de solicitar una nueva ambulancia para que no se quede solo el municipio, con una nueva se solventara lo que vivimos en el municipio”, dijo Stone Aguilar.
Cómo dependencias que dirigen como DIF y Cruz Roja saben que es la sociedad quien está para apoyarlos, es quien responde siempre y a ella deben acudir.