Deja derrumbe de represa vulnerable a pobladores del Trébol II: regidora

ESCUINAPA._ La represa que en 2021 se cayó debido a lluvias, dejó en un mayor estado de vulnerabilidad a la comunidad tepehuana del Trébol II, señaló la regidora Leonarda Floriano Chamorro.

En la represa, durante años, la Secretaría de Pesca sembró alevines de tilapia y eran un sustento alimentario para cuando el trabajo escaseaba, hoy no tienen eso.

“Es importante para la comunidad y otras comunidades porque de ahí nos alimentábamos de los ‘pescados’ de tilapia y también para el ganado, para todo nos servía esa presa, teníamos agua y mojarras”, dijo la regidora.

Desde 2014 se tenían en esa represa hecha de manera artesanal, actividades de siembra de tilapias, la mayor parte de la comunidad las pescaba para comer, unos más lo hacían para vender, era un sustentó económico importante.

Es una obra que ya han solicitado al Gobierno del Estado, han acudido a verificar el estado que tiene la construcción pero no se avanza en la reparación, que es lo que piden en la comunidad.

“Quedaron de hacer el proyecto, que era un hecho ya (les dijeron) pero no hemos tenido respuesta”, dijo.

Es una obra de años, que solventaba necesidades alimentarias de agua que son primordiales en comunidades serranas, señaló.