$!Dejan sin luz a secundaria de Escuinapa; se roban el medidor

ESCUINAPA._ Sin energía eléctrica encontraron docentes y alumnos la Secundaria “Francisco Frías Castro”, pues el medidor fue robado.
La directora de la institución Luz Velia Valdez Valerio indicó que otras veces han sido víctimas de vandalismo en el caso del medidor, que lo encontraban movido pero no había ocurrido que se lo robaran.
“Llegamos y no me había luz, puse el reporte, me pidieron el número del medidor, fuimos a observar el número y nos dimos cuenta que no estaban”, dijo.
El reporte se hizo pero tuvieron que suspender clases después de la primera hora pues el calor es intenso y no se podía tener a los alumnos dentro de las aulas.
“Sí es algo que afecta a la escuela por un vandalismo innecesario”, señaló.
La secundaria se ubica en una zona de alta población en la Colonia Pueblo Nuevo, indicó, con viviendas alrededor no se metieron a la institución, el medidor está en la parte de fuera.
La docente indicó que en estos últimos días en que el Ejército Mexicano está en la ciudad, en días escolares los recorridos son constantes e incluso en horario de entrada, se quedan un rato en la zona, pero es probable que el robo se haya dado en horarios de madrugada o muy noche en este pasado fin de semana.