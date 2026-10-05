$!Dejan sin luz a secundaria de Escuinapa; se roban el medidor

ESCUINAPA._ Sin energía eléctrica encontraron docentes y alumnos la Secundaria “Francisco Frías Castro”, pues el medidor fue robado. La directora de la institución Luz Velia Valdez Valerio indicó que otras veces han sido víctimas de vandalismo en el caso del medidor, que lo encontraban movido pero no había ocurrido que se lo robaran. “Llegamos y no me había luz, puse el reporte, me pidieron el número del medidor, fuimos a observar el número y nos dimos cuenta que no estaban”, dijo.

El reporte se hizo pero tuvieron que suspender clases después de la primera hora pues el calor es intenso y no se podía tener a los alumnos dentro de las aulas. “Sí es algo que afecta a la escuela por un vandalismo innecesario”, señaló.