Dejan taxistas de dar servicio durante algunas horas como protocolo de seguridad, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Unas horas son las que dejan de laborar los taxis, como parte de las medidas de seguridad, indicó Armando Pinzón Palomares, secretario de Conflicto y Trabajo del Sindicato de Taxistas.

“El horario es desde las 3 de la mañana están trabajando los taxis, afortunadamente hemos tenido la tranquilidad de trabajar, cuando la situación se pone difícil recomendamos que se vayan a casa, que se resguarden”, dijo Pinzón Palomares.

Indicó que se ha estado trabajando bien, con protocolos adecuados, hasta el momento el trabajo lo hacen sin problema a todas las colonias, desde las 3 de la mañana que empiezan a laborar hasta las 23:00 horas que dejen de dar servicio.

“Estamos dando el servicio a todas las colonias, porque hasta el momento no hemos tenido percances que nos hagan coartar el servicio”, dijo.

Pinzón Palomares reconoció que de las 23:00 horas a las 3 de la mañana prácticamente no se tiene, el servicio de taxi son 1 o quizá 3 vehículos los que se quedan en la central.

La manera en que se trabaja es prácticamente como se ha hecho siempre, pues pocos choferes les gusta trabajar de noche.

El dirigente de Conflictos indicó que todos los pasajeros del servicio público cuentan con seguro de viajero en caso de algún percance pero no así los choferes.

En caso de algún percance es el dueño del vehículo quien se hace cargo en caso de percance, los propietarios tienen que ayudar pero el seguro no les aplica a estos trabajadores, precisó.