Dejaron Fiestas del Mar de Las Cabras pérdidas de más de $3 millones: Tesorero

ESCUINAPA._ Fiestas del Mar de Las Cabras dejaron pérdidas por más de 3 millones de pesos, informó el Tesorero Mauricio Díaz Sánchez.

No hubo aportación de la empresa cervecera que ganó la licitación y quedaron deudas por pagar, precisó, contradiciendo lo dicho por el ex Tesorero Trinidad Ibarra Martínez, que había informado de pocas ganancias sin dar números.

“Ya entregué también este informe de Las Cabras al Cabildo, les entregué el informe completo, con saldo inicial, ya sacando todos los gastos y todo, aparece una perdida de 2 millones 111 mil solo de gastos, más un pendiente por saldar de las participaciones de 560, dos proveedores pendientes de pago, son 3 millones 18 mil pesos en pérdidas”, dijo.

El anterior tesorero aplicó un estado de cuenta de Las Cabras que reflejaba una utilidad pero sin considerar el recurso que se tomó de las participaciones y del gasto corriente.

“Cuando se saca la relación de los ingresos y los gastos, la mayoría de los gastos se hizo de cuenta corriente”, dijo.

Esta festividad “pego” en lo relacionado a los ingresos propios pues de ahí se tomaban recursos y los números muestran que se tuvo mucha perdida.

La empresa a la que se vendió la fiesta, sí ganó, pues fue venta libre sin pagar lo que le correspondía al comité de Las Cabras, no sé observan ingresos por este concepto en la información que se tiene.

Díaz Sánchez indicó que las Fiestas del Mar de Las Cabras sí pueden tener una ganancia, se tiene que tener una mejor administración de los recursos, que estos se apliquen como debe ser, considera que sí puede haber utilidad.