$!Dejas lluvias y fuertes ráfagas de viento en Escuinapa la Tormenta Tropical Vance

ESCUINAPA._ Lluvias moderadas, ráfagas de viento y algunos apagones se presentaron durante la tarde noche de este jueves en Escuinapa, derivados de la Tormenta Tropical Vance. Aunque había pronósticos de lluvia desde el miércoles, solo se presentaron ligeras; este 29 de octubre se mantuvo mayormente nublado y en algunos momentos el sol se hizo presente.

Por dicha razón las ráfagas de viento y la lluvia intensa sorprendieron a los escuinapenses que estaban en las calles y que terminaron empapados por el agua. Además, se presentaron por lo menos tres apagones, con duración de 15 minutos o más, por lo que la circulación se volvió lenta ante el riesgo de corrientes de agua en vialidades, principalmente la Calle 5 de Mayo.