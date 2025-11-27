Delegado de Vialidad y Transporte en Escuinapa deja cargo de manera provisional

ESCUINAPA._ El delegado de Vialidad y Transporte en Escuinapa, Dimas Rodríguez, solicitó permiso para separarse del cargo de manera provisional por motivos de salud.

La dependencia tiene como encargada a Daniela Hernández Alvarado, en espera de que regrese este funcionario estatal.

“De manera provisional soy encargada de Vialidad y Transporte, en lo que nuestro delegado está listo para regresar a la delegación, ya que pidió un descanso por cuestiones de salud”, dijo Hernández Alvarado

Indicó que está atendiendo los problemas de la dependencia como el conflicto que se tiene en el transporte público.

De momento solo están circulando las unidades de Hugo Rodríguez López, debido a que la unidad de la otra permisionaria, María Mirza Nuñez, tiene problemas en el vehículo y el chofer está renovando su licencia.

“Están acatando reglas, están tranquilos y esperamos que se cumpla lo establecido por ambas partes”, dijo.

El transporte está dando el servicio principalmente a los estudiantes, que son quienes más los usan de lunes a viernes, pero esperan que pronto se reactive el servicio también en fines de semana.

Pese a que no se tiene un vehículo en circulación, el concesionario que se tiene trabajando está cumpliendo con las rutas completas, pues los demás camiones están en buenas condiciones.



Habrá horario extendidos para trámites este viernes

La encargada de Vialidad y Transporte, Daniela Hernández Alvarado, informó que la dependencia tendrá horario extendido hasta las 18:00 horas para que la población aproveche los trámites con descuento que el Gobierno del Estado tiene como extensión del Buen Fin.

“Las licencias están a un 50 por ciento de descuento, vamos a tener un horario extendido para que la población aproveche los descuentos para renovar sus licencias o sacarlas”, dijo