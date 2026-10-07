$!Demandan padres de familia rendición de cuentas en primaria de El Rosario

EL ROSARIO._ Al sostener que existen necesidades básicas del plantel sin ser atendidas, padres se familia de la primaria Luis G. Urbina, demandaron que se transparentaran los recursos por parte de la dirección; por su parte el director Martín Antonio Cañedo, sostuvo que están abiertos a dar informes detallado y que se han emprendido gestiones con SEPyC, municipio y empresario para realizar mejoras. Esto tras sostener una reunión de rendición de cuentas de la Asociación de Padres de Familia y Dirección, el día martes 6 de octubre. Ante la falta de conformidad de una parte de los padres de familia, se solicitó otro encuentro pero en presencia de la supervisora escolar O35, Socorro del Carmen Arce Armenta, el próximo miércoles 7 de octubre, bajo advertencia de que se tomaría la Dirección.





“Hay mucha apatía de los padres de familia de pagar las cuotas, pero porque no se ve implementado en la escuela... queremos claridad en el manejo de los recursos”, dijo Ana Karen Lizárraga Flores, vicepresidenta de la Asociación de Padres de Familia. Entre las demandas está la atención a sanitarios, mejoras a la imagen y que bebederos cuenten con filtros que garanticen no afecte la salud y mejores instalaciones eléctricas, indicaron. Del este segundo encuentro, informó que se hizo un plan estratégico para la rendición de cuentas con meta en una semana o a la brevedad posible.





