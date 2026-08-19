$!Denuncian 25 días de apagones y variaciones de voltaje en Isla del Bosque, Escuinapa

Alrededor de 25 días con apagones recurrentes y constantes variaciones de voltaje denunciaron habitantes de la Colonia Morelos, en Isla del Bosque, Escuinapa, quienes solicitaron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para revisar una nueva línea eléctrica que, aseguran, comenzó a presentar problemas desde que fue puesta en operación.

A través de un escrito dirigido a CFE y al superintendente de la Zona Mazatlán, Marcos Elmer Juzaino Esquer, la comisaria de la Colonia Morelos, Griselda Marisol Osuna Rodríguez, expuso las afectaciones que enfrentan las familias de este sector del municipio del sur de la entidad.

De acuerdo con el documento, la problemática comenzó después de que el pasado 24 de julio fue instalada y puesta en funcionamiento una nueva línea eléctrica ubicada sobre la Calle Michoacán, en el sector de las calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, momento desde el cual el suministro eléctrico se ha vuelto inestable, con apagones y fluctuaciones recurrentes que se manifiestan mediante constantes subidas y bajadas de voltaje.

“La nueva línea fue instalada el día 24 de julio de 2026 y, desde esa fecha, comenzaron a presentarse de manera recurrente apagones, así como fluctuaciones constantes en el suministro eléctrico, registrándose subidas y bajadas de voltaje”, se lee en el documento.

“Esta situación ha afectado directamente a los habitantes de la zona, ya que las variaciones en el suministro eléctrico representan un riesgo para los aparatos electrodomésticos y equipos eléctricos de los domicilios”.