$!Denuncian 25 días de apagones y variaciones de voltaje en Isla del Bosque, Escuinapa

Alrededor de 25 días con apagones recurrentes y constantes variaciones de voltaje denunciaron habitantes de la Colonia Morelos, en Isla del Bosque, Escuinapa, quienes solicitaron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para revisar una nueva línea eléctrica que, aseguran, comenzó a presentar problemas desde que fue puesta en operación.
A través de un escrito dirigido a CFE y al superintendente de la Zona Mazatlán, Marcos Elmer Juzaino Esquer, la comisaria de la Colonia Morelos, Griselda Marisol Osuna Rodríguez, expuso las afectaciones que enfrentan las familias de este sector del municipio del sur de la entidad.
De acuerdo con el documento, la problemática comenzó después de que el pasado 24 de julio fue instalada y puesta en funcionamiento una nueva línea eléctrica ubicada sobre la Calle Michoacán, en el sector de las calles Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, momento desde el cual el suministro eléctrico se ha vuelto inestable, con apagones y fluctuaciones recurrentes que se manifiestan mediante constantes subidas y bajadas de voltaje.
“La nueva línea fue instalada el día 24 de julio de 2026 y, desde esa fecha, comenzaron a presentarse de manera recurrente apagones, así como fluctuaciones constantes en el suministro eléctrico, registrándose subidas y bajadas de voltaje”, se lee en el documento.
“Esta situación ha afectado directamente a los habitantes de la zona, ya que las variaciones en el suministro eléctrico representan un riesgo para los aparatos electrodomésticos y equipos eléctricos de los domicilios”.
Además de las molestias ocasionadas por las interrupciones del servicio, los habitantes manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias que las variaciones de voltaje pueden provocar en los equipos conectados a la red eléctrica.
Según la solicitud presentada ante la CFE, ya se han reportado aparatos eléctricos dañados, afectaciones que los habitantes atribuyen presuntamente a las irregularidades registradas en el suministro.
Por tal motivo, Osuna Rodríguez señaló que, al momento de elaborar la petición, las familias acumulaban aproximadamente 25 días padeciendo el problema, sin que los reportes realizados hubieran derivado en una solución definitiva.
“Al día de la elaboración del presente reporte, llevamos aproximadamente 25 días padeciendo esta problemática, sin que hasta el momento se haya encontrado una solución definitiva a los reportes realizados”, compartió.
Esta situación ha generado preocupación entre los vecinos debido a que las variaciones continúan y existe el temor de que más electrodomésticos puedan resultar afectados, en especial ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores, durante esta temporada de calor.
Ante la persistencia de las fallas, la representante de la comunidad solicitó que personal especializado de CFE acuda a realizar una revisión completa del circuito y de la nueva línea eléctrica.
Esta petición incluye verificar las condiciones del transformador, conexiones, conductores, niveles de carga y voltajes, así como cualquier otro componente que pudiera estar relacionado con las interrupciones y fluctuaciones.
De esta forma, los habitantes buscan que, a partir de esta revisión, puedan identificarse las causas del problema y posteriormente realizar las reparaciones o ajustes necesarios para estabilizar el servicio.
“Solicitamos respetuosamente su intervención para que el personal técnico correspondiente realice una revisión completa del circuito y de la nueva línea eléctrica”, dice.
Además, piden que una vez detectadas las posibles fallas se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar un suministro estable y seguro para las viviendas de la zona.
La comisaria advirtió que la problemática requiere atención a la brevedad debido a que mantener las variaciones de voltaje podría ocasionar mayores pérdidas materiales entre las familias.
“Consideramos importante que esta situación sea atendida a la brevedad, debido a que las constantes subidas y bajadas de voltaje pueden continuar ocasionando daños materiales y representan una afectación directa para las familias de la comunidad”, señala el documento.
Esta solicitud fue presentada formalmente ante CFE Distribución Zona Mazatlán, a la espera de que personal técnico intervenga y determine el origen de las fallas.
Mientras tanto, los habitantes de la Colonia Morelos permanecen a la espera de una respuesta que permita solucionar una problemática que, según su denuncia, comenzó prácticamente desde la entrada en operación de la nueva infraestructura eléctrica el pasado 24 de julio.