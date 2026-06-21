$!Denuncian abandono y falta de limpieza en panteón de Rosario durante el Día del Padre

EL ROSARIO._ Al acudir al panteón municipal San Juan, con motivo del Día del Padre, familias observaron que el camino principal se encuentra limpio, sin embargo, entre las tumbas encontraron una gran cantidad de maleza, además de basura.

“La pregunta es por demás, cheque nada más cómo se encuentra, las condiciones en que se encuentra el panteón... pues da tristeza en esta condiciones, hay gente que no tienen o no tenemos la posibilidad de venir a limpiar”, expuso un vecino.

Desde las 06:00 horas de este domigo 21 de junio inició la afluencia de personas al camposanto de la cabecera municipal, aunque significativamente menor en comparación al 10 de mayo.