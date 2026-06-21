$!Denuncian abandono y falta de limpieza en panteón de Rosario durante el Día del Padre

EL ROSARIO._ Al acudir al panteón municipal San Juan, con motivo del Día del Padre, familias observaron que el camino principal se encuentra limpio, sin embargo, entre las tumbas encontraron una gran cantidad de maleza, además de basura.
“La pregunta es por demás, cheque nada más cómo se encuentra, las condiciones en que se encuentra el panteón... pues da tristeza en esta condiciones, hay gente que no tienen o no tenemos la posibilidad de venir a limpiar”, expuso un vecino.
Desde las 06:00 horas de este domigo 21 de junio inició la afluencia de personas al camposanto de la cabecera municipal, aunque significativamente menor en comparación al 10 de mayo.
Los visitantes señalaron que el cementerio se debe atender igual como pasa con el Día de las Madres, al ser los padres figuras igual de importantes para la familia.
“Pues por una parte pienso que sí (no se atendió por la fecha), porque ya ves que a la mamá más la festejan, a la mejor igual por eso, pero yo digo que debe ser el mismo valor”, señaló una madre de familia.
En el lugar también persiste un problema añejo de tumbas abiertas, que se llenan de basuras u otros desechos, motivo por el cual se pidió una mayor atención de parte de las autoridades.