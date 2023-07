El tema lo puso sobre la mesa pues durante muchos años estuvo trabajando el área de bibliotecas, cuando aún no era regidora y considera que no se está trabajando en el tema de cultura, cuando es algo importante y cada administración se minimiza dando poco apoyo.

“Me decían que no entendían, cómo era posible no se apoyara con el material y sí se haría una celebración ¿qué puedo responder? Esta administración se ha caracterizado por los festejos, celebraciones, festividades, no estoy en contra de ellos porque la ciudadanía se merece que se celebre su labor, sin embargo, no los ve bien”, dijo la Regidora.

“Aclararle, creo que no hay que figurar, hay que actuar, aquí yo le comento a lo que dice que este gobierno se caracteriza por sus fiestas, no es cierto, no hubo regalos el Día de la Secretaria, no se deje llevar por chismes, fue una fiesta austera y claro que se les dará incentivos a secretarias y bibliotecarios, nosotros sí le hemos apostado a la cultura”, replicó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

En su caso fue bibliotecaria y fue también coordinadora, encargada de proveer el material que se requiere en programas como estos, se ha dado apoyos a los talleres que se imparten en Casa de la Cultura, se ha rehabilitado el teatro, se está buscando mejorar las condiciones de las bibliotecas.

“Recibimos una administración en deplorables condiciones, es imposible tener dinero, se quedó encargada María del Rosario (Ríos) no se acercó ningún bibliotecario para ver qué material se requería, no acudieron, en ningún momento estoy ajena a no querer apoyar, pueden sacar actividades en la biblioteca sin gastar, no nos cerramos en no apoyar”, dijo.

El Director de Casa de la Cultura Eligio Becerra Bizarrón hizo una solicitud de material, a la cual se le debía dar seguimiento, pero quienes se quedaron a cargo ya no se acercaron a Tesorería ni a ella como Alcaldesa para definir qué era lo indispensable.

“Ocupaban más de 36 mil pesos en material (para el programa Vacaciones en mi Biblioteca) ¿por qué no reparar aires con ese recurso? Nosotros sí hemos apoyado”, dijo.

Al respecto, la Regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez, indicó que sí se ha visto apoyo de la administración pública al tema de cultura, rescatando el teatro de Casa de la Cultura, impermeabilizando, otorgando recursos para que este lugar esté en buen estado.

“Las cosas buenas también se deben decir y he estado cerca también, con bibliotecarias, no me hicieron esas observaciones, comentaron que habían estado trabajando bien”, dijo.

El año pasado, informó la Alcaldesa, la Regidora Moreno Sánchez aportó 5 mil pesos para la rehabilitación de la duela en el teatro y se han estado cobrando algunas aportaciones para quienes usan el lugar, con el objetivo de que el lugar vaya mejorando.