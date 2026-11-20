EL ROSARIO._ Un cable de alta tensión expuesto en la banqueta, junto a la explanada municipal de Rosario, fue denunciado por vecinos, quienes señalaron el peligro que representa para los transeúntes.

Esto, durante la celebración de los 116 años del inicio de la Revolución Mexicana, donde el acto cívico y el desfile concentraron a un gran número de estudiantes de todas las edades.

“Esto es un gran peligro para la gente que camina por las calles alrededor de la explanada”, expuso un vecino.

Se indicó además que el cableado permanece así desde hace varios meses sin ser atendido.

Por este motivo, se llamó a las autoridades a tomar cartas en el asunto antes de que se pueda registrar un accidente de consecuencias fatales.