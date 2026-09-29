$!Denuncian deterioro en primaria de Rosario, donde se registró el desprendimiento de parte del techo en un salón

ROSARIO._ Ante el mal estado en qué se encuentran los techos de la Primaria Teófilo Noris, en la comunidad de Los Ojitos, se registró un desprendimiento que cayó sobre uno de los alumnos lo que generó la alerta de padres de familia y docentes, quienes hicieron un llamado a las autoridades competentes. El hecho se registró el lunes 28 de septiembre en horario de clases, por lo que debido al impacto se difundió en redes sociales en busca de que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“Debido a las condiciones en mal estado de nuestra escuela en la comunidad de Los Ojitos, hoy debido a las lluvias y la humedad que se genera, lamentablemente se desprendió el enjarre del techo golpeando y asustando a un alumno y al grupo en general de nuestra institución, hasta cuándo SEPyC, SEP, ISIFE, SNTE 53. Ocupas una tragedia para voltear a mirarnos”, difundió el docente en redes sociales. Así mismo aseguró que se han realizado decenas de solicitudes ante los diferentes niveles de autoridades sin recibir una respuesta favorable.