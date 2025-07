$!Denuncian en Escuinapa que solo a 17 agricultores se les otorgó apoyo para siembra de maíz criollo

ESCUINAPA._ La Secretaria de Agricultura y Ganadería del Estado “castigó” a los agricultores del municipio al otorgar solo 17 de 204 solicitudes de maíz criollo para siembra, denuncian agricultores.

El apoyo de 20 kilogramos de maíz por hectáreas, además, llegó con nombres que fueron tachados para poner a otros agricultores, de acuerdo al documento que tiene Noroeste; los beneficiados venían en una hoja sin membrete oficial, como regularmente se hace.

Debido a la rapidez para que recogieran el producto, algunos de los campesinos no pudieron recoger este maíz, por lo que no se dejó a cargo del área de agricultura, las personas a cargo se regresaron con el beneficio.

“Que me gano con haber solicitado el maíz. Me llamaron, andaba en shorts sacando el agua que se metió en mi casa, entonces estos hombres prepotentes, que no tienen sentimientos ni responsabilidad, no lo dejaron”, dijo Austreberto González, de la comunidad de Cristo Rey.

Indicó que tenía que venirse en camión, por lo que considera que por lo menos los hubieran esperado, no que los dejaron sin producto para sembrar.