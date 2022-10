$!Denuncian falta de agua potable en la Colonia 13 de Septiembre en Escuinapa

“El agua ya no sale ni con bombas, antes salía con bomba, a veces uno se desvelaba esperando para jalarla, pero ahora no sale ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4 de la mañana, todo está seco y para muestra vea la toma de agua, seca completamente”, dijo Tania Gallardo mientras muestra el registro de agua potable.

A casi 4 años de que se introdujo tubería sobre la calle Juan Rendón, el problema se agudizó, ahora el agua no llega a las casas, señalan los vecinos.

Tania explica que al inicio de la administración pública acudió a la Jumapae a señalar que en la zona no se tenía el líquido, buscando una solución para todos, pues las familias de la zona son principalmente trabajadores del campo, y la compra de agua merma su economía.

“Iba al corriente de mi pago, pero ya no fui a pagar ¿qué quieren que paguemos? Nos están cobrando un servicio que no se recibe, íba y pagaba porque sí tenía servicio de agua, me sale más caro comprar agua cada semana, que pagar el servicio de agua potable”, expresa.