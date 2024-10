La farmacia del nosocomio, sí esta abierta, pero el medicamento que se requiere no esta en existencia y las personas tienen que salir a realizar la compra de estos, manifestaron.

Indicaron que es urgente que la Secretaria de Salud trabaje en el abasto de medicamento, pues quienes no tienen para comprar lo que se les pide, están en riesgo hasta de morir, principalmente si es dengue con signos de alarma que son quienes se quedan hospitalizados.

“Saben los del gobierno que hay un problema con el dengue aquí, hay mucha gente enferma, por lo menos deben tener eso, porque estamos como en covid, tampoco encontramos algunos medicamentos por fuera”, dijo Julia Osuna.

Cuando acuden a una institución pública es con la esperanza de encontrar la atención médica, pero con la falta de trabajo el tener que comprar medicamentos solo les genera un problema mayor, pues al no tener dinero el miedo a perder a sus familiares aumenta, señalaron.

En estos casos tienen que buscar el dinero, pidiendo prestado, pues la prioridad es que regrese la salud de sus seres queridos.

“Están pidiendo en algunos casos hasta agua oxigenada, si es mucho el medicamento que la gente viene y compra, anda buscando lo más barato, pero aún así, si les sale caro”, señaló el vendedor de una farmacia cercana.

Personal del Hospital lamentó que no se tengan medicamentos, pero señalaron que no es un problema de los trabajadores, sino de todo el sistema de salud que no se ha normalizado con el abasto de medicamento.

“No hay nada, es real, pero no es culpa de nosotros, no surte México”, dijo uno de los empleados.