ESCUINAPA._ Mientras no haya orden en centros de acopio no se podrá detener el “robo hormiga”, manifestó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Rogelio Padilla Salcido.

“Año por año tenemos reuniones, trabajamos con los alcaldes y en equipo avanzamos para ver lo de los centros de acopio, se acuerda que los acopios estén en el pérsico (parador turístico), pero no se cumple, se hace caso omiso”, dijo el dirigente campesino.

Las reuniones son para acordar cómo se trabajará cada temporada de mango, pero, aunque se determina el espacio en que se quedaran laborando, a los días o cuando la temporada de mango está en su punto alto, los centros de acopio ‘brotan’ en diversas partes de la ciudad.

“Las autoridades no cumplen, vemos centros de acopio por las orillas, en el centro, en los alrededores, no tienen algo que los ampare, no están documentados, no sabemos si tienen permisos”, dijo.

Los centros de acopio de mango no solo se convierten en un problema para los productores en el tema de robo, también en lo que respecta al control sanitario.

Pues, aunque se acuerda que cada centro de acopio que se instale tenga una fosa debidamente adecuada para los desechos de mango, al estar en casa o en calles que no se puede dar manejo a ese desecho, terminan tirados en diversos lugares, aumentando el riesgo de mosca de la fruta.