$!Denuncian irregularidades en Cbtis 152 de Escuinapa

”Nosotros vemos grandes posibles irregularidades, por lo que vamos o voy a presentar en mi carácter todavía del Comité Escolar de Participación Educativa, una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la DEGTI México para que revise el período del director Efraín Rosales” dijo

Y ante los señalamientos de irregularidades en el plantel, expuso, el director Efraín Rosales ha buscado hacer el cambio de mesa directiva con diversas convocatorias pese a que en la primera no hubo quórum legal.

ESCUINAPA._ El Cbtis 152 tiene irregularidades diversas, una de las más graves es ofrecer una carrera técnica que al parecer no está avalada por autoridades educativas, señaló el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Sergio Vinicio Palomares Morales.

Espera que las autoridades educativas revisen la contratación de personal que cubre los semestres pues aunque no hay pruebas tienen indicios de que están dando clases personas que no cumplen los requisitos y entran a laborar con los papeles de otras personas.

La denuncia la presentará en Ciudad de México o se enviará por correo certificado pues es necesario que se hagan revisiones.

El docente no se enfoca en resolver temas de docencia por hacerse cargo de temas que competen o pueden resolver el Comité de Educación de Participación Educativa.

”El comité no recuerdo exactamente si tiene tres o cuatro semestres pagando dos maestros de enfermería porque no tienen contrato, yo he platicado con los maestros y dicen que ya viene el contrato que nunca llega”, dijo.

Y mientras eso pasa con esos docentes, hay trabajadores nuevos que ya tienen contrato y no quiere pensar que se deba a que hay equipos de buenos y malos

Y lo más grave es que a fines del ciclo escolar pasado se le acercaron padres de familia para preguntar porque sus hijos no podían titularse como técnicos en enfermería.

”El rumor es que esa carrera no está certificada en el Cbtis, que no pueden prestar un servicio social en una institución de salud, ni titularse como técnico bachiller en enfermería”, dijo.

Estos son hechos graves que deben atenderse y la única manera es con una denuncia ante las autoridades competentes.

Y dejar de estar convocando a padres de familia una y otra vez para un cambio de mesa directiva cuando el procedimiento se hizo hace unas semanas y aunque se advirtió que no había quórum legal para realizarse lo dejaron de nuevo y hoy tienen otra convocatoria sin que se avance y resuelvan los temas que competen a la educación.