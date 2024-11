Denuncian la falta de una ambulancia para atender emergencias en Rosario

ROSARIO._Rosario carece de una ambulancia para prestar auxilio y atender emergencias de la población, por lo que la Regidora y ex candidata a la Presidencia Municipal por Fuerza y Corazón por Rosario, Ana Gabriela López Quevedo, le suplicó al Gobernador Rubén Rocha Moya apoyo para dotar de una unidad al municipio.

“Por favor señor Gobernador Rubén Rocha Moya, le pido, le suplico que nos apoye con recursos o con una ambulancia para el municipio de Rosario, ayúdele a nuestra Presidenta Claudia Valdez que demos un mejor servicio a nuestra gente” dice en una súplica que se escucha desesperada.

A través de un video, la regidora relató que la madrugada de este miércoles su madre se cayó de la cama mientras estaba en casa, su padre les llamó para que lo auxiliaran, por lo que llegaron al domicilio ella y su hermano Mauricio.

Encontraron a su mamá desorientada, con fiebre y vómito, por lo que llamaron a una ambulancia para poderla llevar a un Hospital en Mazatlán, el tiempo pasó y esta no llegaba.

En su desesperación debido al tiempo que transcurría pensó en subirla a uno de los vehículos particulares, relata, pero su hermano la conminó a esperar debido a que era necesario que la señora fuera evaluada por paramédicos.

“Hablo al 911 y duró rato en llegar y lo que llegó fue una camioneta pick up de Protección Civil del municipio, les pregunto ¿no hay ambulancia? Ellos me responden ‘no hay ambulancia’, los muchachos me ayudaron amablemente a subirla al carro”, expresa con voz entrecortada.

Los muchachos le apoyaron para subirla a su vehículo y trasladarla a un Hospital en Mazatlán, donde se encuentra hospitalizada en el área de terapia intensiva.

Sin embargo, la situación que se vive por la falta de este vehículo en el municipio representa una situación difícil para decenas de familias que puedan tener una emergencia, como la que han padecido, precisó.

“¿Cómo es posible que no tengamos ambulancia en Rosario? ¿Pero cómo es posible? Hoy me pasó a mí, pero cuántas veces no le ha pasado a tanta gente, que ni carro tiene para transportar a sus enfermos, es algo básico”, dijo.

La regidora pidió que antes de pensar en cualquier pavimentación de calles u otros servicios, se piense en una ambulancia.

“Por favor se lo ruego, hoy me pasó a mí y le ha pasado a mucha gente antes y todas las que vienen, por favor ayúdenos a que no pasemos por estas cosas, a que podamos salvar a nuestros enfermos, gracias, espero me escuche (Rubén Rocha Moya)” señaló.<br />

Sí hay ambulancia, pero se opera en diferentes

servicios, aclaran en Cruz Roja

Hassan Chávez Carrasco, representante de Cruz Roja en Rosario, indicó que esta cuenta con una ambulancia, la cual tiene que atender todos los llamados de auxilio, además de realizar traslados a Escuinapa y Mazatlán, por lo que a veces no pueden ir a donde se les necesita.

“Desafortunadamente contamos con una ambulancia en función, es por eso que en ocasiones no podemos estar en esa emergencia cuando piden ayuda, el motivo es que estamos atendiendo a otros pacientes o dando traslado ya sea a Mazatlán o Escuinapa pero jamás vamos a negar un traslado o un llamado de auxilio de la sociedad rosarense”, dijo en réplica al parecer al llamado de la Regidora Ana Gabriela López Quevedo.

La población ha crecido, indicó, no se puede atender a todos con una sola ambulancia, no es porque la institución niegue esa atención pues la misión que tienen es servir y ayudar siempre al más necesitado.

No se cobra por urgencias, recalcó, lo único que cobran son los traslados a clínicas particulares, de hospitales públicos a hospitales públicos o del IMSS a IMSS estos son solventados por la Secretaría de Salud por un convenio que se tiene establecido.