$!Denuncian mala calidad de camino a El Trébol II, en la sierra de Escuinapa

EL TRÉBOL II, Escuinapa._ Mientras que Obras Públicas del Gobierno del Estado “presume” la carretera a El Trébol II como parte del “Plan Sinaloa”, sus pobladores denuncian mala calidad en la obra. Aunado a ello, argumentan la necesidad de un puente pues la construcción de un vado, que se está rompiendo, no disminuye el riesgo de quedar incomunicados por lluvias. ”Hay una inconformidad ahí con la empresa Michelin que fue quien agarró el contrato del tramo que faltaba de carretera, pero dejaron la carretera en pésimas condiciones, muy fea, ahora que metieron los camiones de material, rompieron la carretera”, dijo Héctor Manuel Castañeda Galindo.

Un carro pequeño puede pegar y al ser cuneta el riesgo de volcarse está presente, pues quedó roto ese tramo y lo que desean es que la empresa acuda a resolver el problema, pues se han llevado ya la maquinaria y los dejan con el pendiente de que la obra quede mal. Dejaron la obra sin terminar, sin cunetas, antes de llegar a la comunidad está la necesidad de un puente, pero están haciendo vado, que aunque esté alto, se rellenara de material que viene de los cerros, con las corrientes y volverán a tener problemas. ”Nos va a impedir salir todo el material como piedras, que quede ahí, se les hizo más fácil a ellos hacer el vado que hacer un puente, se ahorraban más, era de haber hecho un puente, aparte la carretera la dejaron muy fea”, dijo En tres partes de cuneta se ha roto, un puente que hicieron está con desnivel, que puede causarle daño a quien esté circulando por la zona en cualquier tipo de vehículo. ”Está quedando muy cochino, carros que pasan pegan, no va a servir eso, queremos un puente, la carretera no está funcionando”,dijo Martín Estrada de la Cruz La regidora Leonarda Chamorro Floreano se sumó a la inconformidad, pues este es un canino que se transita de manera continua y como está podría impedirles salir de su comunidad.