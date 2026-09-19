$!Denuncian más de 40 horas sin energía eléctrica en La Concepción, Concordia

LA CONCEPCIÓN, Concordia._ Habitantes del poblado de La Concepción reportan que llevan más de 40 horas sin servicio de energía eléctrica, afectando directamente a más de mil 300 personas, sin que hasta el momento exista una solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

La interrupción del suministro ha trastocado las actividades cotidianas de las familias de esta comunidad y, particularmente, ha afectado a niñas y niños del jardín de niños y de la escuela primaria, así como a jóvenes de la escuela secundaria, quienes han tenido que enfrentar las consecuencias de permanecer sin electricidad.

De acuerdo con los habitantes, desde el pasado viernes el poblado permanece sin energía eléctrica, mientras transcurren las horas sin una respuesta concreta sobre cuándo será restablecido el servicio.