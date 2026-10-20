$!Denuncian presunta discriminación en secundaria de Agua Verde, Rosario; dirección niega señalamientos

“La subdirectora, por su discapacidad, lo discrimina, no lo quiere, y ahí tengo un video donde ella me dice que le mandaron una orden de Culiacán, que el niño no debe de estar en esa secundaria, que el niño no tiene derecho en esa secundaria que por eso está la escuela del CAM (Centro de Atención Múltiples); y pues sí, ya tiene desde que el niño entró a la escuela, ha estado constante con él, pero el problema que ella no lo quiere, la de apoyo no trabaja con él”, dijo.

La madre de familia apuntó que el menor, quien ingresó a segundo grado, padece Trastorno de Déficit de Atención Permanente y problemas de lenguaje por lo que se ha encontrado con la negativa de trabajar con el menor por parte de la maestra de Usaer, Nayeli Estrada Gavilanez.

ROSARIO._ Ante un presunto rechazo por motivo de la discapacidad de su hijo Freddi Isahit, la señora Nancy Villavivencio, denunció que sufre discriminación por parte de directivos de la Secundaria Técnica 32 de Agua Verde; la subdirectora, Alonda Mendivil descartó los señalamientos, al tiempo que argumentó se han buscado soluciones que no han aceptado.

Indicó que el primer año de secundario lo cursó en el CAM 11, ubicado en la cabecera, pero lo retiró debido a la inseguridad que se ha registrado en la zona.

Villavicencio manifestó que se le exigió que el alumno podía seguir en el plantel pero con el apoyo de una persona que funja como “sombra”, recurso el cual negó poder cubrir al no contar con los recursos.

La madre de Freddi llamó a la Gobernadora Graciela Domínguez, para que le apoyara en la búsqueda de una solución para que su hijo reciba la educación adecuada y tome cartas en el asunto.

“Pues yo espero una respuesta favorable de la Gobernadora, donde ella me pueda ayudar y orientar con el niño; que si esa subdirectora y esa maestra de apoyo no quieren ayudarle, pues que le quiten su cargo porque no es posible que ellos hagan discriminación en las criaturas con discapacidad, ellos no tienen la culpa de nacer así”.

En busca de la réplica se abordó a la subdirectora Alonda Mendivil, al salir de las oficinas de Servicios Regionales y descartó los señalamientos al sostener que se ha pedido a la madre de familia que considere una serie de recomendaciones.

“No es como la señora dice, no se le ha rechazado al niño, no se le han cerrado las puertas; el caso está en la Secretaría de Educación Pública, nos acaban de dar respuesta el día de ayer; lo único que se le ha pedido a la señora fueron unas recomendaciones”, dijo.

Recomendaciones las cuales, dijo, es que cuente con una “sombra” o un adulto responsable, o incluso la propia madre de familia debido a las demandas que representan la discapacidad que la madre ha omitido, como lo es la discapacidad intelectual múltiple, y el debido seguimiento con un especialista.

Manifestó que producto de este proceso se cuenta con alrededor de 14 informes que se han rendido ante la secretaría; sobre la atención de parte de la maestra de educación especial o Usaer, refirió que es imposible que pueda brindar una atención especializada debido a que es una sola maestra por salón y se cuenta con poco más de 30 alumnos que requieren el apoyo.

Mendívil sostuvo que se busca una solución a la problemática que, entre las gestiones, está la solicitud de un practicante de psicología de la Universidad Autónoma de Occidente para que se enfocare en este caso en particular.