Denuncian que en el IMSS Bienestar de Escuinapa no hay medicamentos, ‘ni un curita’

ESCUINAPA._ Los hospitalizados del hospital IMSS Bienestar tienen que comprar todos los medicamentos, no hay ni un ‘curita’, denunció Alejandro López Rodríguez.

Desde hace 4 días tiene hospitalizado a un hijo por dengue grave, después de una primera consulta y que fue dado de alta, tuvieron que regresar debido a que el muchacho empezó a presentar hemorragias, por lo que tuvieron que quedarse en el lugar.

“Ya no lo hemos sacado, pero aquí ni un ‘curita’ te dan, hemos votado siempre por Morena y venimos a atendernos y no hay nada, pero sí le dan a la gente de dinero, se le da todo el medicamento, nosotros todo hemos comprado”, señaló.

Mientras ha estado en el hospital ha acudido hasta el área de farmacia, no ve que esté vacía, por lo que no entiende que no haya el medicamento que los pacientes requieren.

En el caso de su hijo han tenido que comprar cada uno de los medicamentos que requiere, además de los sueros que se le están poniendo, el dinero no les alcanza, señaló.

“Todo hemos comprado, casi dos cajitas para el dengue nos cuestan 700 pesos, aparte los litros de suero, ya gracias a Dios se ‘aliviano’ pero en 4-5 días hemos gastado mucho, mi pensión que son 8 mil pesos más los 5 mil que acababa de cobrar mi esposa y lo que nos han ayudado familiares, todo se ha ido en medicamento”, dijo.

El señor Alejandro insistió en que no ha observado desabasto en la farmacia y aunque la atención médica ha sido buena, no tener medicamentos sí merma en las familias.

“Toda la gente esta comprando medicamento, estoy muy indignado que no hay medicamentos, todo hay que comprar, apenas tenemos para mantenernos, a Claudia (Sheimbum) y Obrador (Andrés Manuel) los aprecio, pero que no nos paguen con esto”, puntualizo el señor.