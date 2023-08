ESCUINAPA._ Los apagones constantes de la madrugada de este miércoles dejaron sin energía eléctrica el Hospital General de Escuinapa, debido a que la planta de luz no entró a funcionar presuntamente por lo menos durante cuatro horas, denunciaron trabajadores.

Sin embargo, el director de la institución, Jesús Daniel Uribe Peraza, aseguró que la planta de energía prendió en menos de 10 minutos, pues se está realizando el procedimiento de manera manual debido a una falla en la forma automática.

“Aquí estamos en el Hospital General sin luz, ya casi una hora, en toco cirugía con una paciente en trabajo de parto y en el área de pediatría con neonatos en las incubadoras y la planta de luz sin servir”, se señaló en mensajes que llegaron a Noroeste alrededor de las 5:44 horas, cuando se tenía una lluvia de ligera a moderada y por lo menos cuatro apagones en la ciudad.

Los denunciantes señalaron desconocer si la planta de energía estaba descompuesta, pero desde hace unos días se tiene el problema de que no entra a funcionar de manera rápida.

“Acaba de regresar la energía, no entró la planta o no sabemos, pero sí duramos prácticamente 4 horas sin energía (sic)” dijo otro de los denunciantes sobre el tema.

Al respecto, Uribe Peraza negó el hecho, señalando que se tiene personal capacitado para que la planta de energía entre en funcionamiento de inmediato, debido a que tienen un problema para que sea automático, ante la falla de un mecanismo llamado “transfer”.

“La planta entra en menos de 10 minutos cuando se va la energía, porque tenemos personal al pendiente de eso, cuenta con todo para que sea rápido, el transfer tenía seis años fallando y no se tenían quejas, nosotros lo compramos funcionaba, pero todos estos problemas de energía con altas y bajas lo daño y nuevamente estamos por instalar un nuevo transfer”, dijo.

Resaltó que están pendientes de este tema porque es delicado al tener personas hospitalizadas, pero en el caso de este miércoles no tienen menores en incubadores como neonatos, ni tenían programadas cirugía.

Si se presentó alguna emergencia con embarazadas, se atendió como debía ser y cumpliendo con la responsabilidad que como institución tienen, dijo.

“La planta no pudo haber durado cuatro horas sin funcionar, además no teníamos programadas cirugías, ni niños en incubadoras, no hay hospitalizados”, reiteró el director del hospital.



LLUVIAS FUERON LIGERAS Y SIN PROBLEMAS

El coordinador de Protección Civil, Román Toledo Bustamante, informó que las lluvias de este miércoles en Escuinapa fueron de moderadas a ligeras, sin tener más problemas que apagones.

“Se presentaron daños de momento en algunos transformadores, ya CFE ha hecho trabajos para que funcione de manera más rápida el que regrese la energía, pero nos han informado que se continuara con problemas como la caída de cables, afortunadamente no tuvimos vientos”, dijo.

La lluvia de la madrugada no generó grandes rachas de viento y se tuvieron alrededor de 35 milímetros de precipitación pluvial.