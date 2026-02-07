$!Denuncian rastreadoras que Marina inhibe señal telefónica en inmediaciones de fosa clandestina en El Verde, Concordia

La vocera del colectivo de buscadoras Por las voces sin justicia, Alejandra Carrizalez, manifestó que elementos a bordo de 5 camionetas se acercaron al lugar donde se encontraban ellas y les inhibieron la señal telefónica.

Personal de la Secretaria de Marina Armada de México inhibe la señal telefónica en las inmediaciones de la fosa clandestina en El Verde, Concordia, dejando incomunicadas a buscadoras, periodistas y a elementos de Fuerzas Federales que trabajan en el área.

Criticó esta acción como una forma de ocultarles la realidad y al dejarlas sin señal también preocupa a sus familias porque no se pueden comunicar con ellas.

Reitera que su presencia en este lugar es para exigir que les informen qué es lo que se ha encontrado en esta fosa clandestina y saber si se trata de algún familiar desaparecido.

Personal de la Guardia Nacional también confirmó que se quedaron sin señal telefónica, pero al reportar ante sus mandos la situación cerca de las 12:00 horas ya se restableció el servicio.

También dijeron que el personal de la Marina no tiene por que ingresar a esta área.