$!Denuncian taxistas y aurigueros de Rosario que emisión de permisos indiscriminado por Vialidad y Transporte es una competencia desleal

EL ROSARIO._ Al sostener que se han emitido alrededor de 80 nuevos permisos por parte de Vialidad y Transporte del Estado, sin realizar un estudio socioeconómico pertinente o contemplar la situación que vive la región, taxistas y aurigueros agremiados a la CNOP, llamaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto y frenar lo que consideraron se ha convertido en una competencia desleal. “El problema es por el montón de carros, ahora Rosario no es para tanto carro, Rosario no tiene 100 mil habitantes. Ningún estudio socioeconómico, ninguna publicación hicieron, nomas le llegaron los permisos”, indicó Luis Morales Benítez, concesionario. La situación se hizo del conocimiento de la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, en su más reciente visita al vecino municipio de Escuinapa.





“La acumulación de tantos taxis que nos aventaron para acá y ya no tenemos trabajo de nada y ya estamos resintiendo en el bolsillo; y más que nada o lo peor es que puros empresarios fueron los que compraron estos carros y pues contra ellos no podemos”, expuso Efraín Vargas Navarro, chofer. Situación la cual afecta directamente a 30 concesionarios de taxis y aurigas de la cabecera municipal, además a un mismo número de choferes y por consecuencia a sus familias. “Con los que estábamos la estábamos haciendo, sacábamos bien, ahorita no estamos saliendo ni para la gasolina de lo que nos movemos para los movimientos personales”, argumentó. Lamentó que con esta acción se han privilegiado a empresarios y políticos de la ciudad, sin tomar en cuenta a choferes que han desarrollado la actividad por años.