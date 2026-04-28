Denuncian trabajadores de empresa de limpieza hostigamiento laboral y despidos, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Trabajadores y ex trabajadores de una empresa de limpieza que labora al interior del Hospital IMSS Bienestar denunciaron hostigamiento laboral, prestaciones que no se pagan y despidos injustificados.

Señalaron que aunque la empresa es privada, las decisiones se toman también por parte de personal del nosocomio, que en lugar de resolver diferencias, han permitido que la persona encargada asuma una postura de despedirlos basándose en temas personales o conflictos con la parte sindical.

“Nos despiden sin justificación, sin nada, sin explicación, es la manera de despedir de la que manda Raquel Navarro, ella se encarga y tiene el apoyo del director y de las personas de ahí”, dijo una de las denunciantes.

Señaló que la persona a cargo, ha caído en irregularidades como el no querer pagar incapacidades que se cubren por parte de los mismos trabajadores, en ese caso personal del administrativo si les apoyo para que le entregará ese dinero a la persona que se le debía pero desde ese momento entro en la lista de las personas no gratas y fue despedida.

“Nos hace trabajar o nos hacia trabajar días festivos y no nos pagaba o decía te va a llegar un extra y la nueva se lo tenía que dar, pero ya se los había quitado a los compañeros”, dijo otro ex trabajador.

Todos laboran por necesidad, pero lamentablemente no se les da esa certeza laboral.

“Es un mal trato que nos dan, por parte de la encargada Raquel, cuando trabajamos días festivos dicen que es dinero perdido, que la empresa lo perdió y así nos traen”, dijo otro trabajador.

En otros casos, el hostigamiento empieza porque platican con personal de base que no les agrada a la persona a cargo, cuando se acuso de ese hostigamiento al director del Hospital, Daniel Uribe Peraza, no medió en el conflicto, pues no les permitió hablar y les señaló que eran chismes.

“Les permiten muchas cosas a la señora, es amiga de quienes están ahí, les lleva comida, lo importante para ellos es que no platiquemos con compañeros de limpieza de base, no sabemos cuál es el problema en si “, dijo otro empleado.

Su denuncia pública no es por querer regresar sino para que se ponga atención a la situación que prevalece en el lugar, de que la empresa y el propio Hospital IMSS Bienestar asuman una postura real de respeto a los derechos de las personas, que estén laborando por necesidad del trabajo y que tener esa estabilidad laboral es algo en lo que también pensaron cuando entraron a la institución, como para ser cesados solo porque le caen mal a una persona o por situaciones personales, no por fallas en el trabajo como tal.

“En el Hospital dicen que es un tema de empresa no de ellos, pero resulta que nos mandan llamar a Recursos Humanos y que los despidos son avalados por la Administración o Recursos Humanos del Hospital”, señaló otra ex trabajadora.

El director del Hospital IMSS Bienestar, Jesús Daniel Uribe Peraza señaló que no podía hablar del tema pues es personal de una empresa de limpieza contratada y no le corresponde dar réplica sobre ello.