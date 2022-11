Denuncian usuarios mal tratos en oficina de Vialidad y Transporte, en Rosario

EL ROSARIO. _ Usuarios que acudieron a realizar trámites a Vialidad y Transporte manifestaron que hay un mal trato de quienes están a cargo de los trámites.

“Toleramos que los funcionarios (trabajadores) estuvieran desayunando, eran las 10:30 de la mañana y no estaban trabajando, les pedimos atención y se molestaron”, dijo uno de los ciudadanos.

Esperaron mínimo una hora en que lo que los trabajadores desayunaban, cuando se les pidió la atención a algunas de las personas, éstas se mostraron molestas.

No pudieron resolver lo solicitado en materia de licencia que era lo que iban a sacar dado que hay descuentos por buen fin, pero tampoco les dijeron como sí podrían hacer el trámite, simplemente se fueron sin solucionar lo que buscaban, indicaron.

“La verdad es que la atención, un trámite lo vuelven engorroso, les preguntas y se molestan, como que se burlan de ti, según están desesperados por recaudar, con esa actitud no dan ganas de ir”, dijo otro de los denunciantes.

Y es un tema diario el que padecen los ciudadanos, señalaron, que los cubículos estén vacíos, que estén los funcionarios ‘lonchando’ o comiendo ceviche pues a eso olía la dependencia.

“Entran a buena hora ¿no pueden comer en su casa? La oficina olía a ceviche, el Delegado creo que no estaba, dicen que no se la pasa ahí, pero quienes nos trataron mal fueron las personas que trabajan ahí”, dijo otro denunciante.

No es un trato preferencial el que se pide, sino que sea digno, como lo merecen todos los ciudadanos y desafortunadamente no todos denuncian la forma en que son tratados por temor, por ello se hace de manera anónima, manifestaron.

El Delegado de Vialidad y Transporte Juan Adolfo Galván González indicó desconocer el hecho, pues el personal entra de 8 a 3 y siempre están atendiendo.

“No tenemos ninguna queja directa, yo permanezco en oficina, a partir de las 8 de la mañana, van turnándose algunos compañeros (para desayunar) pero no dejan de atender al público, mi oficina está al fondo, pero si estoy, mi oficina esta privada tal vez por eso no me ven”, dijo el funcionario estatal.