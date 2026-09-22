$!Denuncian vecinos calle en mal estado en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa

La calle es el paso obligado para decenas de personas, pues conecta de manera directa con colonias como Azteca, Loma Bonitas y viviendas que se están construyendo para la zona de cerros de la ciudad.

“Nuestro queridísimo Presidente no anda por estas calles; es la calle Pino Suárez con Obregón, aquí pueden pasar accidentes, más gente grande (adultos mayores) tiene que rodear”, dijo Karina.

ESCUINAPA._ Transitar por la calle José María Pino Suárez, en la colonia Francisco I. Madero, se ha convertido en un riesgo debido al mal estado que tiene, señalaron vecinos.

Además, es el paso para viviendas del Infonavit Arroyo Seco, esta calle tuvo asfalto pero hoy tiene baches con hoyos muy pronunciados, lo que hace que se tenga un riesgo para las personas que transitan a pie o en diversos vehículos como bicicletas o motocicletas.

Ya que la calle debido a los hoyos no tiene una estabilidad mientras la gente pasa, se suma, además, que en tiempo de lluvias no se ve o bien también se tienen problemas de tuberías de drenaje abiertas y hay aguas negras que se rebosan.

“A veces se rompe el drenaje y se hace un cochinero, si hace falta que ya vean que hacer con esta calle”, dijo otra de las vecinas.

Los vecinos manifestaron que el problema de la calle no afecta a un sector o a una sola colonia, sino que es un problema para decenas de familias que transitan por el lugar a diversas horas del día y noche.