ESCUINAPA._ La falta de agua mantiene en una ola de reclamos a la población desde las comunidades del valle hasta la ciudad, que tiene el servicio interrumpido por días desde hace semanas.

“Nos están dando agua por dos días, así tenemos dos semanas, solo tenemos sábado y domingo, desde el lunes otra vez estamos sin agua, tenemos que comprar”, dijo Adolfo Rodríguez vecino del centro de la ciudad.

No hay una postura oficial para determinar que está ocurriendo o porque la suspensión del servicio, sí se ha señalado que la Comisión Federal de Electricidad no ha cortado la energía a los acueductos.

“Toda la semana hemos estado sin agua, ya no tenemos ropa limpia, no sabemos porque, pedimos pipa con agua de las que venden, pero tienen tanto trabajo que no nos las han llevado”, dijo una vecina de la calle Mariano Rivas que llegó a una lavandería.

Los reclamos son en el centro de la ciudad, que habitualmente tienen agua potable cada tercer día, pero se sumaron también vecinos de las colonias Pueblo Nuevo y Francisco I Madero.

“No hay agua en ningún lado, primero pagamos por un servicio que no nos dan diario, porque en el tandeo es solo cada tercer día y ahora ningún día, entonces para que pagamos el año completo, si no tenemos agua”, dijo Soledad Martínez.

Las colonias Loma Bonita, Insurgentes y Azteca tienen casi un mes sin agua potable, pues el cárcamo de rebombeo en la colonia Insurgentes se descompuso y apenas se pusieron bombas nuevas, señalaron los vecinos.

El mismo tiempo tienen las comunidades del valle, desde Teacapán hasta la Estacada, debido a que los trabajos de los canales de la Presa Santa María pasan sobre tuberías de los acueductos, por los que han tenido que quitarse, además de que se están haciendo acciones de rehabilitación del sistema del acueducto Baluarte-Teacapán.

No se pudo obtener la versión de la Gerente Yazmín Ramos García debido a que se encuentra en Culiacán, en reuniones de trabajo se informó.