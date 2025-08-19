$!Denuncian vecinos falta de iluminación en algunas calles de Escuinapa

‘Ya tenemos tiempo sin luz, no salimos, estamos a oscuras, oscuro, oscuro, los niños están encerrados”, dijo Rosa Rodríguez sobre el callejón Vicente Guerrero o conocido coloquialmente como callejón de la Ganadera.

Ya sea en la colonia Centro o en la periferia de calles que van hacia el Hospital IMSS Bienestar, la falta de iluminación ocasiona temor, señalaron.

ESCUINAPA._ La falta de iluminación en algunas calles pone en riesgo a las personas que circulan por estos lugares, señalaron vecinos.

Son meses sin iluminación y aunque se ha reportado el caso, no se han tenido respuesta de las autoridades, todo queda solo en reporte, precisó.

El problema quizá no son las luminarias sino la zona donde está el encendido que al parecer está descompuesta debido a travesuras de niños, que subían y bajaban la pastilla, es algo que se ha informado también a las autoridades, pero no se resuelve.

”A veces prenden pero a veces y luego se apagan”, dijo.

Y la falta de iluminación también alcanza el malecón, en una zona donde las personas transitan a diversas horas del día, ya sea para ejercitarse o para acudir al Hospital IMSS Bienestar.

La falta de transporte que de servicio público en el lugar, origina un riesgo pues las personas caminan sobre la zona sin seguridad, pues es una calle sola que tiene predios frutícolas que hace susceptible a las personas de ser víctima de algún delito, señalaron vecinos.