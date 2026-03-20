$!Depositan cenizas de la empresaria Martha Solorza en cripta familiar en Rosario

EL ROSARIO._ Al concluir el novenario en honor a la empresaria Martha Solorza Hernández, su familia ofreció este viernes una misa para ingresar sus cenizas a la cripta familiar. Fue en punto de las 16:00 horas en el templo del Sagrado Corazón, ubicado en el Centro de la ciudad, que se llevó a cabo la misa para pedir por el eterno descanso de Solorza Hernández, figura importante de la empresa “El Manantial”, elaboradora del refresco Tonicol.

El sacerdote Alberto Ortega llamó durante la homilía a considerar la muerte como un plan divino. “Ningún hombre o ninguna mujer muere antes o después, todo tiene un ciclo en esta tierra y es Dios quien determina la hora y el momento de las personas... ¿Qué nos corresponde hacer mientras nos llega la hora? Practicar su justicia”, dijo. Al finalizar la celebración eucarística, el presbítero bendijo las cenizas al tiempo que invitó a elevar las plegarias por el eterno descanso de Solorza Hernández.

Por su parte, su hijo, Ricardo Lozano Solorza, agradeció en nombre de la familia las muestras de cariño para la empresaria finada, como también para todos en este proceso de duelo. Además, destacó la labor de su madre, luchas y batallas, para conquistar su lugar en la empresa y el concretar a su familia, al ejemplificar que entre otras estuvo el padecer cáncer. Los restos de Solorza Hernández fueron ingresados en la pared izquierda junto al presbiterio, donde además descansan sus padres.