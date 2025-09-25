$!Desalojan universidad en Escuinapa ante crecida de arroyo

ESCUINAPA._ Ante la crecida del afluente del arroyo El Caimán y el mal estado del camino a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, los estudiantes fueron evacuados y se suspendieron las clases.

Entre personal de la Universidad Tecnológica de Escuinapa y estudiantes fueron entre 800 y mil mil personas evacuadas de manera preventiva, informó la coordinación de Protección Civil.