Desalojan universidad en Escuinapa ante crecida de arroyo

Personal y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa debieron desalojar las instalaciones
Carolina Tiznado |
25/09/2025 13:40
ESCUINAPA._ Ante la crecida del afluente del arroyo El Caimán y el mal estado del camino a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, los estudiantes fueron evacuados y se suspendieron las clases.

Entre personal de la Universidad Tecnológica de Escuinapa y estudiantes fueron entre 800 y mil mil personas evacuadas de manera preventiva, informó la coordinación de Protección Civil.

Se indicó que la corriente del agua del arroyo provocó daños al camino, como socavón y problemas en la infraestructura, por lo que había riesgo de derrumbe del camino, además de la posibilidad de que el caudal del arroyo creciera.

