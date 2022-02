Desaparece taxista de Escuinapa; llevó pasaje a Durango, alertan en redes

ESCUINAPA._ Un taxista de este municipio se encuentra desaparecido desde el domingo cuando brindó un servicio con destino a Durango.

A través de redes sociales los escuinapenses comparten la fotografía de Jesús de José Jiménez Arias, de 33 años, quien salió la madrugada del domingo y hasta el momento desconocen su paradero.

El joven es taxista del sitio Miguel Hidalgo, viajaba en una camioneta Vansa Toyota 2021 y solo se comunicó con compañeros para informar que iba a ese viaje, al parecer acompañando a dos mujeres y un hombre.

“La verdad es que estamos preocupados, la gente piensa que este trabajo no es peligroso, pero con cosas como ésta pues uno no sabe, como decimos, uno responde el telefonazo para el servicio, pero no sabemos a quién vamos a recoger o llevar a algún lugar”, dijo un trabajador del volante.

Manifestaron que al parecer salió a las seis de la mañana, le estuvieron marcando para saber si ya había llegado, eran las 10 de la mañana, pero, aunque entro dos veces la comunicación, después el teléfono fue apagado.

“Imagínese como está esa familia, sin saber nada de él, qué tiene que se queden con el carro, pero que lo regresen bien, ojalá que aparezca”, señaló otro compañero.

En el gremio tienen preocupación, pues el papá también es taxista, pero a lo único que han llegado es a que los asalten o no les quieran pagar, pero llegar a este tipo de hechos, es preocupante, es de angustia, señalaron.

Hace años que no tienen zonas prohibidas para circular, se van a hacer el servicio, cumpliendo nada más con el trabajo que les solicitan, sin saber a quién llevan o quien pide el servicio.