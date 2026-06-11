Descarta Alcalde de Escuinapa que haya desplazamiento forzado por crisis de violencia

ESCUINAPA._ No hay desplazamiento forzado interno como lo señala el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, afirmó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Eso no es cierto, mire yo tengo una amistad y reconocimiento con el profesor Óscar Loza, pero no está bien informado, hechos violentos ha habido y es de sobra conocido pero desplazados, en esta temporada, digamos nuevos desplazados, ha sido relativamente poco”, dijo.

Se han tenido familias que han salido de Tecualilla, algunas de Palmillas, pero sin un número que a su consideración sea exagerado.

“Sí queremos tener mayor supervisión, mayor vigilancia y a ver para cuando pueden los habitantes de El Camarón, regresarse, ellos sí tienen mucho tiempo desplazados”, dijo.

Los habitantes de El Camarón son casi dos años que fueron desplazados por hechos de violencia, la cual probablemente requiera reconstruirse.

“Lo de menos es hacer la tarea de reconstrucción, por la naturaleza de sus viviendas y sus instalaciones no resultaría gravoso, pero hay que dar condiciones de seguridad primero”, dijo.

En el caso de El Tecomatillo, la Insurgentes y El Roblito, que son colonias de las orillas, han tenido desplazamiento, aceptó, pero no masivo, en El Tecomatillo hay gente en este momento, señaló.

Díaz Simental indicó que son pocas familias las desplazadas, aunque no señaló un número, la atención que se está dando es estar en contacto con ellos y saber que no les falte alimentación y fuentes de empleo.