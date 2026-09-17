Descarta Alcalde de Escuinapa sancionar faltas de regidores a sesión extraordinaria; apuesta por el diálogo

ESCUINAPA._ Se ha sido respetuoso en la toma de decisiones respecto al trabajo de los regidores, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, y se dialogará con ellos.

Indicó que no está considerando ninguna acción en contra de la inasistencia de los regidores, y solo considera que se tendrá que dialogar.

“Más importante que quitarles un peso o subirles un peso, son más importantes las decisiones que aquí se toman, porque son decisiones que van a tener impactos en las políticas públicas”, dijo.

La obligación que además de cumplir los requerimientos sociales es entregar un Municipio mejor que el que recibieron, como todo Alcalde desea al darse la transición de Gobierno.

“Espero fervientemente que el próximo Presidente tenga un mejor desempeño que el que tuvimos con esta administración”, asentó.

No hay una ruptura con los regidores, afirmó, pues de su parte está abierto al diálogo, y si la sesión de Cabildo de este jueves consideran que no está bien elaborada, que acudan a la instancia correspondiente.