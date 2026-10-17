Descarta Alcaldesa de Rosario separarse del cargo en busca de contender en la próximas elecciones

EL ROSARIO._ Al darse la separación del cargo por parte del Tesorero y Secretaria del Ayuntamiento, la Alcaldesa Claudia Valdez, negó que busque separarse del cargo en busca de participar en los próximos comicios en busca de algún otro cargo de elección popular.

“No, nosotros estamos trabajando y tenemos en la intención de ver cómo nos va con esta, con esta tormenta y seguimos trabajando”, aseguró ante el cuestionamiento, ya que en las últimas semanas, el Tesorero, Sergio Valente Domínguez Noriega, y recientemente la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón, se separaron del cargo argumentando motivos personales.

La Alcaldesa descartó que se tengan más solicitudes de parte de otros funcionarios de primer nivel que hayan manifestado separarse del cargo que les fue encomendado.

“Pues no sé, eso es de manera personal cada quien, yo creo que ahí aquí no podemos obligar a nadie... Ellos saben y deciden cada quien si ellos quieren seguir trabajando con nosotros o si quieren separar es manera, ellos no nadie me ha comentado nada, no”, afirmó.

Asimismo expuso que quien decide hacerlo cuenta con el respaldo de su parte para separarse del cargo.