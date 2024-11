Descarta director de Obras Públicas de Rosario haya incumplimiento como denunció pintor

EL ROSARIO._ El director de Obras Públicas, Jesús Eloy Manjarrez Mancillas, aclaró que el Gobierno Municipal no incurrió en ninguna omisión tras las declaraciones del artista Sergio Ramírez sobre un supuesto incumplimiento de contrato por parte del Ayuntamiento de Rosario.

Esto con relación a la realización de un mural ubicado en los arcos de acceso a la sindicatura de Agua Verde, por el contrario, sostuvo que se le dio el pago de un anticipo de acuerdo al proceso que marca la ley en materia de Obras Públicas.

El funcionario detalló que se estuvo en pláticas con el artista el mes de diciembre del 2023 sobre la intención de la Alcaldesa Claudia Valdez de embellecer la entrada principal de dicha comunidad, pero fue en el mes de febrero de este año, luego que el artista presentó su presupuesto, que se oficializó la obra con la firma del contrato.

Manjarrez Mancillas, detalló que el contrato estipulaba el inicio de los trabajos el 05 de febrero del 2024 con término el 05 de marzo del mismo año, es decir, 30 días de ejecución, sin embargo, Sergio Ramírez solicitó una prórroga pues saldría del país al reconocer es un artista de talla internacional.

“Sergio se va a trabajar a los Estados Unidos y él me comentó que no iba a poder cumplir el tiempo de la obra porque él iba a salir a pintar unos murales en Los Ángeles, que regresaba más adelante, ahora que regresa Sergio, quisimos retomar los trabajos pero Sergio me pidió un equipo en especial, un equipo el cual no tiene el Ayuntamiento y hay que rentarlo en la ciudad de Mazatlán, hablé con la Alcaldesa, la Alcaldesa me dio luz verde para rentar el equipo, pero resulta que el equipo no tiene disponibilidad pronto, nos dijeron que dentro de un mes”, aclaró el titular de Obras Públicas.

El funcionario sostuvo que el Ayuntamiento le pagó el día 26 de febrero un anticipo de 41 mil 769 pesos, el costo de la obra es de 120 mil 640 pesos, toda vez que reconoció no es el costo real de la pintura ya que accedió reducir los costos al ser para su pueblo natal.

Precisó que Sergio desistió de la renta del equipo especial (grúa de plataforma) y solicitó la colocación de andamios, que fueron instalados de inmediato por el Ayuntamiento y que actualmente se encuentran en el lugar.

“Para que no haya malos entendidos referente a que incumplimos de una parte, incumplimos de otra, Sergio termina su mural y se le paga su resto... sí me asombra que Sergio comente que de parte del municipio no haya disponibilidad, que de parte del municipio haya batallado, a él se le dio un anticipo de obra y si nos vamos a los términos legales, hay incumplimiento, porque él en su presupuesto debió de haber incluido elevaciones, incluido andamios, dice: ‘no te lo incluí, ayúdame en eso’, y en su momento yo acepté ayudarlo en eso, pero, sin embargo, en un presupuesto el tendría lógicamente que incluirlo”.

Eloy Manjarrez puntualizó que el artista pedía un anticipo del 50 por ciento, sin embargo, la ley de Obra pública solo permite dar un anticipo máximo del 35 por ciento, que fue la cantidad que se le otorgó y que se está en disposición de cubrir el pago total toda vez que se culmine la pintura.